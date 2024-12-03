أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها

وطنا اليوم:بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحتفل به العالم في 3 كانون الأول من كل عام، تواصل أورنج الأردن أنشطتها الهادفة إلى تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تغيير اسم الشبكة إلى “Inclusion” ابتداء من 3 وحتى 10 كانون الأول، وذلك بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بين زبائنها حول ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة برامجها وأنشطتها لتمكينهم والتعريف بحقوقهم، بالإضافة إلى دمجهم لضمان مساهمتهم الفاعلة في مجتمعاتهم تزامناً مع ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني مع المستشار الألماني والتحالف الدولي للإعاقة للقمة العالمية الثالثة 2025 في برلين.

وحول هذه الخطوة، أشارت أورنج الأردن إلى أن التمكين الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من تغيير النظرة السائدة وتبني مبدأ المساواة في الفرص، فكل خطوة نخطوها تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية. في هذا السياق، تنفذ أورنج سلسلة من البرامج المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” منذ عام 2019. وفي هذا السياق، ثمنت أورنج شراكتها الممتدة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى مجتمع يحتفي بالتنوع ويحظى فيه الجميع بفرص متساوية.

وتواصل أورنج الأردن التميز في تقديم الدعم المؤسسي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشكل جزءاً هاماً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وذلك على مستويين رئيسيين الداخلي والخارجي، تشمل على سبيل المثال إطلاق دليل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع معارض أورنج، فضلاً عن استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة في برامجها المطبقة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية ) (ODC في جميع محافظات المملكة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأمم المتحدة لأول مرة في عام 1992، وتتمحور الأنشطة هذا العام على توسيع نطاق المبادرات والبرامج والجهود لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية قدراتهم القيادية.

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