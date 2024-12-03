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مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

3 ديسمبر 2024
مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء

وطنا اليوم:ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الرسمية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة خلال فصل الشتاء، وديمومة الخدمات المقدمة بمختلف مجالاتها.
وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية ودوائر رسمية وشركات خاصة معنية، إنه تم تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بغية تسهيل توزيع المهام على الدوائر الرسمية ضمن خطة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز باستحداث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في جميع الدوائر الرسمية الخدمية، إلى جانب مديرية الدفاع المدني.
ولفت إلى أن خطة الطوارئ تضمنت التأكيد على العمل المشترك من قبل الجهات المختلفة، واتخاذ إجراءات واستعدادات تكفل إدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الطلب من الحكام الإداريين في لواءي بصيرا والحسا إعداد خطط طوارئ لمناطقهم، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة كافة والعمل على تلافي الأخطاء والمعيقات ووضع التصورات لمعالجتها.
وأشار الزيود، إلى أن لجان الطوارئ في المحافظة وفرت 80 آلية تعود للوزارات الخدمية كالأشغال العامة والخدمات المشتركة والبلديات، إلى جانب كوادر بشرية ستعمل على تنفيذ الخطة في الحالات الطارئة، علاوة على آليات شركتي الفوسفات والإسمنت، وتلك التي سيتم استئجارها من القطاع الخاص.
وشدد على أهمية إدامة الخدمات الأساسية للمواطنين أثناء إغلاق الطرق بسبب الثلوج، والاستمرار في فتح الطرق وإدامة عمل المخابز والمراكز الصحية والمياه وتوفير المحروقات وأعلاف المواشي والدواجن.
وعرض الزيود، خلال الاجتماع جهود الدوائر الحكومية الخدمية التي حققت نسب إنجاز نوعية في مجال المشروعات التنموية على رأسها الأشغال العامة والداخلية والأحوال المدنية والتدريب المهني وغيرها.
بدورهم، استعرض مديرو الدوائر الرسمية الاستعدادات والترتيبات الاحترازية اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة التي تنجم عن تساقط الأمطار وهطول وتراكم الثلوج المتوقعة.


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