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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البلجيكي

3 ديسمبر 2024
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البلجيكي

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي الجديد برنارد كوينتين، بحث معه خلاله سبل تعزيز علاقات الراسخة بين المملكتين والأوضاع الإقليمية، وهنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة.
وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإدامة التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية.


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