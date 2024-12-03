الأمن العام: انخفاض حوادث المدافئ مقارنة بالأعوام الماضية

وطنا اليوم:أكدت مديرية الدفاع المدني ضرورة استخدام المدافئ بشكل آمن خلال فصل الشتاء، محذرة من الاستخدام الخاطئ الذي قد يفضي لنتائج بالغة الخطورة على حياة المواطنين.

ولفتت مديرية الأمن العام إلى انخفاض عدد الحوادث الناجمة عن المدافئ على اختلاف أنواعها، مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لزيادة الوعي بين المواطنين.

وأوضحت مديرية الأمن العام، أن كوادر مديرية الدفاع المدني تعاملت مع 76 حادثا نتجت عنها 89 إصابة ودون وقوع وفيات منذ بدء فصل الشتاء لهذا العام، وقد وقعت هذه الحوادث نتيجة الاختناق او استنشاق الغازات المنبعثة منها أو الحوادث المتعلقة بالحرائق.

وأشارت إلى انخفاض حوادث الاستخدام الخاطئ للمدافئ بنسبة 10 – 15 % مقارنة بالسنوات الماضية.

ونوهت إلى إمكانية ارتفاع الحوادث المتعلقة بالمدافئ مع تدني درجات الحرارة، وزيادة استخدامها، مؤكدة على ضرورة اتباع الإرشادات واتباع الطرق الآمنة للتعامل مع المدافئ على اختلاف أنواعها لتجنب الحوادث، ومن أهم هذه الإرشادات:

١. تفقد المدفأة وعمل الصيانة اللازمه لها.

٢. عدم تعبئة المدفأة بالوقود وهي مشتعلة

٣. عدم استخدام المدافئ للطهي او تسخين الماء

٤. عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم

٥. التهويه المناسبه للمنزل بين الحين والآخر

٦. تفقد الخرطوم الواصل ما بين المدفأة وجسم الاسطوانة

٧. وضع المدفأة في مكان مناسب بعيد عن الستائر وأثاث المنزل

٨. في حال استخدام وصلات كهربائية يجب أن تكون ذات جودة عالية وعدم وجود اسلاك معراه أو مهترئة