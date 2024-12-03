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الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة

3 ديسمبر 2024
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، التطورات الإقليمية الراهنة وجهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع الصراع في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وأكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها.
ولفت جلالته إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهنأ جلالة الملك أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


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