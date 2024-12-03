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حزب العمال يفصل النائب محمد الجراح

3 ديسمبر 2024
حزب العمال يفصل النائب محمد الجراح

وطنا اليوم:قرر المكتب السياسي لحزب العمال في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي، فصل النائب محمد الجراح من الحزب نظرا لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب، وفق بيان اليوم الثلاثاء.
وقال الحزب إن القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتا ونافذا.
وينوي الحزب في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول.


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