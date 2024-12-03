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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502

3 ديسمبر 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين، أسفرتا عن استشهاد 36 مواطنا، وإصابة 96 آخرين.


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