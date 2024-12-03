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بسبب زلة لسان .. إحالة شيرين للتحقيق

3 ديسمبر 2024
بسبب زلة لسان .. إحالة شيرين للتحقيق

وطنا اليوم:متاعب جديدة تتعرض لها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد عودتها إلى الساحة، وتقديمها حفلا غنائيا في الكويت قبل أيام.
لكن زلة لسان حول الملحن الراحل محمد رحيم، فتحت عليها بابا للجدل لن يغلق قريبا.
بعدما أعلنت نقابة الموسيقيين بقيادة مصطفى كامل، إحالة شيرين للتحقيق، على خلفية ما قالته في الحفل، حيث طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل، لكنها عقبت قائلة “عشان تبقى سيئة جارية”.
وأوضح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيان صحافي، أنه شاهد على مدار يومين مقطع الفيديو الخاص بشيرين، وحاول تحكيم عقله وقلبه.
مشيرا إلى كونه حكم عقله، ولم يجد من شيرين إلا عبثا واستهتارا بكل القيم الدينية والمجتمعية وهو ما يستوجب المساءلة.
مصطفى كامل شدد على كونه مازال يكن كل الحب والاحترام لزميلته شيرين، ولم يعكر الأمر سوى هذا التصرف غير المنضبط.
كما تحدث في البيان عن حالة الحزن والصدمة التي يعيشها الوسط الفني بعد رحيل محمد رحيم بشكل مفاجئ، وبالتالي كان لابد من احترام حرمة الموت.
وكشف كامل عن كونه لم يجد في الفيديو أي عفوية أو عدم تعمد أو زلة لسان، مشيرا إلى كون الجميع سامحوا شيرين مرات عديدة، وقرروا الوقوف بجوارها.
ولكن وفق ما حدث وما شاهده النقيب في الفيديو، واستشارته للجميع، قرر استدعاء شيرين للتحقيق حول ما حدث منها في الحفل، وحديثها بهذا الشكل المرفوض.


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