أوكرانيا تطالب بعضوية كاملة في الناتو.. الكرملين: تهديد غير مقبول

وطنا اليوم:طالبت أوكرانيا، الثلاثاء، بعضوية “كاملة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الناتو.

وقالت وزارة الخارجية في كييف في بيان: “نحن مقتنعون أن الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا والرادع لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا وبلدان أخرى، هي عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو”.

وفي رد فعل، اعتبر الكرملين أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيشكل “تهديدا غير مقبول”.

وميدانيا، أعلنت أوكرانيا، اليوم، الثلاثاء أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ترك مدينة تيرنوبل في غربها بدون كهرباء، وذلك بعد أسبوع من انقطاع التيار عن جزء كبير من المدينة والمنطقة المحيطة بها جراء ضربات موسكو.

وإلى ذلك، أعلن الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، أن على القوات الروسية طرد القوات الأوكرانية من آخر 5 بلدات في لوغانسك الشعبية من أجل بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وفي تطور آخر، ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدات المقاطعة بـ71 قذيفة و18 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وكتب غلادكوف في قناته على “تليغرام”، اليوم الثلاثاء : “تعرضت قرى كولوتيلوفكا وبوبوفكا وستاروسيليه في منطقة كراسنويا ياروغا للقصف بـ 14 قذيفة خلال 5 هجمات، وللهجوم بـ 5 مسيرات تم إسقاط إحداها، وأصيب رجل نتيجة هجوم بمسيرة على سيارة في قرية كولوتيلوفكا”.

ومن جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت 22 من أصل 28 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضاف سلاح الجو في بيان عبر تطبيق “تليغرام” أنه من بين 28 طائرة مسيرة، غادرت طائرتان المجال الجوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا و”فُقدت” أُخرى.