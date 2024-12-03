الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

وطنا اليوم:شارك أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي الذي بدأ في العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، ويستمر لغاية يوم غد الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تحدث الشبول في كلمة خلال المؤتمر عن الطب التقليدي في الأردن، مبينا انه طب متوارث عبر الحضارات التي مرت بالأردن من الأنباط والرومان والعرب.

وعرض أنواع الطب التقليدي في الأردن الذي يقوم على التداوي بالأعشاب والحجامة.

وأشار الى أطر التعاون والتشارك بين الأردن والصين في مجال الطب التقليدي من خلال الأبحاث والدراسات والتدريب للكوادر الصحية وإنشاء مراكز للطب التقليدي في الأردن.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بإعداد مسودة نظام للمعالجة التكميلية في الأردن، تشتمل على التقنيات الصينية والحجامة والتداوي بالأعشاب من اجل وضع تنظيم لممارسة هذه المهن في الأردن.