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نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

منذ 15 ثانية
نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

وطنا اليوم:تواصل صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموها منذ بداية العام الحالي لنهاية شهر أيلول الماضي، ما انعكس إيجابا على ارتفاع الصادرات الوطنية لهذه الفترة.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شهر أيلول الماضي بما نسبته 25.6 بالمئة، وصولا إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 985 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة لنهاية أيلول الماضي، بنسبة 18.3 بالمئة، لتسجل 446 مليون دينار، مقارنة بـ 377 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المواد الأخرى بنسبة 8.6 بالمئة، وصولا إلى 2.741 مليار دينار، مقارنة مع 2.525 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.
في الوقت ذاته، انخفضت نسب الصادرات الوطنية لنهاية شهر أيلول الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة لتبلغ 695 مليون دينار مقابل 782 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، والحلي والمجوهرات بما نسبته 10.5 بالمئة لتسجل 544 مليون دينار مقارنة بـ 608 ملايين للفترة ذاتها من العام السابق.
كما انخفضت صادرات البوتاس الخام لنهاية أيلول الماضي بنسبة 29.3 بالمئة، وصولا إلى 364 مليون دينار مقابل 515 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضي، والفوسفات بنسبة 15 بالمئة لتبلغ 386 مليون دينار مقارنة بـ 454 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.


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