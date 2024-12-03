بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

منذ ساعة واحدة
شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

وطنا اليوم:بحضور الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ وقّعت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ((JEF، بهدف تعزيز قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الأردني الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ونائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية حازم بواب، وذلك في مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بمجمع الملك الحُسين للأعمال.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم شركة زين برعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، حيث تحرص زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على تنمية المواهب الأردنية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية.
ويأتي توقيع الاتفاقية من جانب زين في إطار إسهاماتها المتواصلة منذ تأسيس مركزها للرياضات الإلكترونية في العام 2019، لترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّماً في مضمار الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتعزيز نمو هذا القِطاع الذي يعد أحد القِطاعات الإبداعية في المملكة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم كافة القِطاعات التنموية والحيوية المختلفة؛ لا سيما القِطاعات الواعدة التي تزخر بالفرص، وذلك للمساهمة في الجهود الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الإقليمية والعالمية.
كما جاءت هذه الخطوة من زين حرصاً منها على مواصلة احتضانها للمواهب الأردنية وتطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تُعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية، بهدف الارتقاء بالقِطاع بما يحقق نتائج ملموسة كرفد الاقتصاد الوطني، وزيادة فُرص العمل وتعزيز إبداع الشباب الأردني، واحتضان وتصدير مواهب المستقبل.
وتعمل شركة زين على تصميم خدمات اتصالات وحلول إنترنت لمواكبة متطلبات سوق الألعاب الإلكترونية، فيما توفّر الشركة كل ما يلزم لهواة ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية، كالبُنية التحتية المثالية والإنترنت فائق السرعة وكافة الحلول والأدوات اللازمة لدعم مسيرتهم وتنمية مواهبهم وتوسيعها للوصول إلى العالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:46

أوكرانيا تطالب بعضوية كاملة في الناتو.. الكرملين: تهديد غير مقبول

14:34

شكرا سعاده الرئيس

14:30

الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

14:26

نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله