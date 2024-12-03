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النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

منذ 3 ساعات
النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

وطنا اليوم:أعلن النائب سامر الازايدة منحه الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان خلال مناقشته بيان الثقة للحكومة وقبل بدء التصويت المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل.
وبذلك يكون الأزايدة أول النواب المانحين ثقتهم للحكومة.
وبحسب ما قاله الأزايدة فقد قرر منح الثقة بناء على ما جاء في خطاب الحكومة بشأن بناء مستفى جديد في محافظة مأدبا.


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