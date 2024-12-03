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53.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

منذ ساعتين
53.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الثلاثاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، عند 53.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و46.60 دينارا على التوالي.


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