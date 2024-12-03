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بدء العمل بخدمة الموافقة على المركبات الكهربائية المستعملة إلكترونياً

منذ 3 ساعات
بدء العمل بخدمة الموافقة على المركبات الكهربائية المستعملة إلكترونياً

وطنا اليوم:أعلنت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير الزهير، الثلاثاء، البدء بالعمل بخدمة إلكترونية جديدة تتمثل بإصدار الموافقة إلكترونيا على المركبات الكهربائية المستعملة والخاضعة للفحص الفني، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل المركبات الكهربائية المستعملة.
وقالت الزهير إن الخدمة ستمكن الموردين من تسجيل بياناتهم وبيانات مركباتهم إلكترونيا، ومتابعة الإجراء المتخذ حولها من عملية دراسة للوثائق، وإجراء الفحص في المراكز المعتمدة من المؤسسة، وصولاً إلى القرار النهائي بالموافقة على إدخال المركبة أو منعها.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية المودعة في المنطقة الحرة أو المخزنة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.
وأضافت أن أتمتة الخدمة من شأنها زيادة كفاءة الإجراءات وتسريعها وتخفيف الأعباء عن الموردين والموظفين على حد سواء، وتحسين الشفافية من خلال تتبع الموردين لحالة الطلبات وقدرة المستخدمين على استخراج تقارير دقيقة للبيانات، إلى جانب أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، ما يسهل الوصول إليها.
وأشارت الزهير إلى أن جهود المؤسسة مستمرة في التسهيل على جميع القطاعات بما يضمن تقديم الخدمة الفضلى للمتعاملين مع المؤسسة، مؤكدة حرص المؤسسة على تطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات الناظمة على مختلف المنتجات والخدمات.


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