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الجنايات تحكم بالإعدام على قاتل والدته في الكرك

منذ ساعتين
الجنايات تحكم بالإعدام على قاتل والدته في الكرك

وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي باعدام قاتل والدته الستينية في الكرك، شنقا حتى الموت.
وجرمت المحكمة المتهم العشريني بجناية القتل الواقع على الاصول والحكم عليه بالاعدام شنقا.
وفي تموز- يوليو الماضي نشرت تفاصيل مقتل سيدة بـ40 طعنة على يد ابنها العشريني داخل منزل العائلة في محافظة الكرك.
وكان المتهم استغل تواجدهما وحدهما ليرتكب جريمته.
وعلا صوت صراخ السيدة وهي تحاول إيقاف ابنها الذي غرس طعنات “موس قرن غزال” في جسدها حيث كانت سببا لاكتشاف الجيران للجريمة، فيما شوهدت الضحية مضرجة بدمائها بينما ابنها القاتل لاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة.
ووجد الأطباء الشرعيين الجثة مصابة بـ 40 طعنة في الرأس والعنق والصدر والأطراف، معللين سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن إصابة احشاء الصدر بسبب الطعنات النافذة.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في وقت سابق في بيان صادر عنها أن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته في محافظة الكرك، ولاذ بالفرار بعد ذلك.


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