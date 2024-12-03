بنك الإسكان داعم لبرنامج التوعية المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

وطما اليوم:قدّم بنك الإسكان دعمه لبرنامج التوعية المالية لطلبة الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إنجاز، والذي يعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والهادف إلى تزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في إدارة أموالهم بحكمة، وتخطيط مستقبلهم المالي، وتحديد مساراتهم المستقبلية بشكل أفضل.

وجاء دعم البنك للبرنامج انطلاقاً من حرصه على مساندة جهود البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى انسجام أهداف البرنامج مع مبادرات برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، الذي يركز على تعزيز التمكين وبناء القدرات بما في ذلك القدرات الحياتية، ويقوم على الشراكات المجتمعية الاستراتيجية مع الجهات التي تلتقي فيها الرؤى الرامية لتحسين جودة حياة الشباب من خلال رفدهم بالمعرفة والخبرة المالية العملية، خصوصاً في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.

واشتمل الدعم على زيارة مجموعة من الجامعات من قبل موظفي البنك بما يسهم في تعزيز معارف الطلاب المالية وهي: الجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة الزيتونة. وغطى البرنامج عدة محاور تؤهل الطلاب لتطبيق المهارات المالية التي تؤثر بشكل دائم على حياتهم اليومية الشخصية والمهنية، ومنها التخطيط المالي، والإدارة الذكية للمصاريف، ودور التكنولوجيا المالية في الحياة وضمن القطاع المصرفي، ومهارات مواجهة تحديات الأمن السيبراني، والفرص الوظيفية المتاحة في المؤسسات المصرفية.

ويشار إلى أن بنك الإسكان دعم سابقاً العديد من مبادرات التثقيف المالي، كما نفّذ ولا يزال ينفذ العديد من المبادرات والفعاليات التثقيفية في هذا المجال، إلى جانب إطلاقه لمحتوى تثقيفي وإرشادي متنوع عبر مختلف قنواته الإلكترونية، ومن ذلك المحتوى الذي يقدمه من خلال قسم “إسكان المعرفة” على الموقع الإلكتروني للبنك ليقدم رؤى شاملة ومعلومات قيمة حول القطاع المصرفي ومستجداته.