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الضمان: انتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية نهاية الشهر الحالي

منذ 3 ساعات
الضمان: انتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية نهاية الشهر الحالي

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) سينتهي بتاريخ 31/12/2024.
ودعت المؤسسة المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل انتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأكدت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها.


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