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الصفدي : سيتم التصويت على إخراج أي نائب يدخن تحت القبة

منذ 3 ساعات
الصفدي : سيتم التصويت على إخراج أي نائب يدخن تحت القبة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الثلاثاء، إنه سيتم التصويت على إخراج أي نائب يدخن تحت القبة.
يأتي ذلك عقب وجود ملاحظات بوجود التدخين تحت قبة البرلمان، وأثناء جلسة مناقشة البيان الوزاري.
وبدأ مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، ويواصل المناقشة على مدار جلستين صباحية ومسائية.
وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.
ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.


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