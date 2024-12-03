مزارعون يطالبون بإسالة مياه الري خلال الصقيع

وطنا اليوم:يعاني مزارعو لواء الأغوار الشمالي من انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع الذي يهدد محاصيلهم، مما يضطرهم لشراء كميات كبيرة من الجفت البلدي لحرقها بالقرب من المحاصيل.

وقد طالب المزارعون، خصوصًا الصغار منهم، سلطة وادي الأردن بتوفير بإسالة مياه الري لتجنب آثار الصقيع، إضافة إلى ضرورة توفير مستلزمات الحماية مثل الأسمدة، وتوزيعها بالتقسيط لتخفيف التكاليف.

من جهة أخرى، دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالي المزارعين إلى تغطية محاصيلهم بالبلاستيك أو الشاش، وريها لزيادة مقاومتها للبرد، واستخدام رشاشات الري لمزارع الموز. كما أوصت بتقليل التسميد النيتروجيني ورش المبيدات النحاسية.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أنه تم التنسيق مع مديري التشغيل لتوفير كميات إضافية من المياه للمزارعين في حال الحاجة، مع التأكيد على الالتزام ببرنامج توزيع المياه اليومي.