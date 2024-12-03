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المركزي يحذر من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الاحتيال

منذ 4 ساعات
المركزي يحذر من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الاحتيال

وطنا اليوم:حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال.
ودعا البنك المركزي، “المواطنين لعدم التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة لتجنب التعرض لأي مخاطر كالاحتيال”.
وأضاف أنه ولغايات الحصول على أي منتج او خدمة مالية، يجب التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي الأردني.
ودعا البنك إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي الأردني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.


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