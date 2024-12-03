أونروا : الأوضاع في شمال غزة خطيرة والمساعدات لم تصل منذ 55 يومًا

وطنا اليوم:أوضح المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، أن قرار تعليق إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة، جاء نتيجة مشكلتين أساسيتين تحولان دون استمرار العملية.

وقال أبو حسنة إن المساعدات التي تدخل إلى القطاع قليلة ولا تتجاوز 6% من حجم الاحتياجات الإنسانية لغزة، التي تتطلب دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى تعرض شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لعمليات سطو من قِبل “عصابات إجرامية”.

وأضاف أبو حسنة أن هذه العصابات سيطرت على غالبية الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، مبينًا أنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من بين 109 شاحنات، تعرضت نحو 98 شاحنة للسطو.

“سيطرت العصابات على 5 شاحنات حاولت “أونروا” إدخالها الأحد، واصفًا الأوضاع بالخطيرة”.

وقال أبو حسنة: “هناك سائقون قُتلوا وآخرون أُصيبوا بجروح… لا يمكن الاستمرار.. لا يمكن أن نكون شهود زور؛ المساعدات تدخل، وهي قليلة للغاية، وبعد ذلك تقوم عصابات بالسيطرة عليها”.

وحمل أبو حسنة إسرائيل، كقوة احتلال، المسؤولية القانونية والأممية والدولية والسياسية عن تأمين شاحنات المساعدات حتى وصولها إلى مخازن “أونروا” أو مخازن المنظمات الأخرى أو وصولها إلى المحتاجين.

وأكد أن الأوضاع في شمال قطاع غزة خطيرة، وأن المساعدات لم تصل هناك منذ أكثر من 55 يومًا، مشيرًا إلى وجود مجاعة حقيقية في تلك المنطقة.