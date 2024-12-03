ترامب يتوعد بـ جحيم في الشرق الأوسط بحال لم تفرج المقاومة عن الأسرى

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حركة “حماس” بتوجيه ضربات غير مسبوقة لها، في حال أبقت الأسرى لديها حتى موعد تنصيبه في البيت الأبيض بـ20 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة “تروث”: “يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط – لكن الأمر كله مجرد كلام، وليس أي فعل”.

وأضاف مهددا: “إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيُدفع في الشرق الأوسط”.

وتابع: “سيتعرض المسؤولون عن هذا الأمر، إلى ضربة أقوى من أي ضربة وجهت لشخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل”.

والاثنين، كشفت حركة “حماس” أن 33 أسيرا إسرائيليا قُتلوا وفقدت آثار بعضهم، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضافت الحركة أن الأسرى قُتلوا “بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي”، وتابعت: “باستمرار حربكم المجنونة، قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان”.

وكان ذوو الأسرى قالوا الاثنين إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش متحمسون للاستيطان في القطاع على حساب صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ذوي الأسرى طالبوا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل، باعتبار “أنه الأكثر تأثيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق السبت، بثت “كتائب القسام” مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية الأمريكية، وجه خلاله رسالة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال فيها: “يرجى استخدام نفوذكم وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا”.