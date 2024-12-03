الإعدام لقاتل والدته الستينية في الكرك

وطنا اليوم_أصدرت الهيئة القضائية الاولى في محكمة الجنايات الكبرى قرارا باعدام قاتل والدته في محافظة الكرك.

، حيث ان المتهم العشريني اقدم على قتل والدته الستينية بـ40 طعنة داخل منزل العائلة.

وكان المدعي العام للمحكمة وجه تهمة القتل العمد للمتهم، الواقع على الأصول سندا للمادة 328/1/3 من قانون العقوبات للمتهم.

ووفق التحقيقات فان القاتل خضع للاستجواب من قبل المدعي العام، حيث كشف تقرير المختبر الجنائي لبيان سلامة المتهم من تعاطي المواد المخدرة.

وتبين وفق المصادر أن لجنة طبية تضم كل من الأطباء الشرعيين شرحت الجثة بأمر من مدعي عام الكرك.

وكشف المصدر أن الأطباء الشرعيين وجدوا الجثة مصابة بـ40 طعنة في الرأس والعنق والصدر والأطراف، معللين سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن إصابة أحشاء الصدر بسبب الطعنات النافذة.