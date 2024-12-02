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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي التلهوني وغيث والغصين وخوت

3 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي التلهوني وغيث والغصين وخوت

وطنا اليوم_عمان 2 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى آل التلهوني، بوفاة المهندس محمود عودة التلهوني، وإلى آل غيث، بوفاة الحاج عزام عزمي غيث، وإلى آل الغصين وآل خوت بوفاة غادة محمد خوت، أرملة المرحوم باسم الغصين.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم آل التلهوني وغيث والغصين وخوت، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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