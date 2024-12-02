بايدن يصل إلى أنغولا في زيارته الوحيدة لإفريقيا خلال ولايته الرئاسية

وطنا اليوم_وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إلى لواندا عاصمة أنغولا في زيارته الأولى والوحيدة خلال ولايته إلى القارة الإفريقية.

وتهدف هذه الزيارة التي تستغرق يومين قبل خمسين يوما من تولي خلفه دونالد ترامب السلطة، إلى تأكيد طموحات الولايات المتحدة في إفريقيا لمواجهة الاستثمارات العملاقة للصين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي الثلاثاء في لواندا نظيره الأنغولي جواو لورينسو، ويلقي كلمة في المتحف الوطني للعبودية في عاصمة هذه المستعمرة البرتغالية السابقة.

ويتوجه الأربعاء إلى مدينة لوبيتو الساحلية التي تبعد نحو 500 كيلومتر جنوب لواندا للترويج لاستثمار رئيسي خلال ولايته في إفريقيا، وهو خط السكك الحديد المعروف باسم “ممر لوبيتو”.

وكان جو بايدن وعد عام 2022 بزيارة إفريقيا.

وزيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي إلى القارة منذ العام 2015. ولم يسبق أن قام رئيس أميركي بزيارة أنغولا.