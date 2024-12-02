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السعايدة: عجلون أول محافظة صديقة للبيئة بعدادات كهرباء ذكية بالكامل

2 ديسمبر 2024
السعايدة: عجلون أول محافظة صديقة للبيئة بعدادات كهرباء ذكية بالكامل

وطنا اليوم_الاثنين، 2 كانون الأول 2024 – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة من قبل كافة المشتركين بمختلف القطاعات في محافظة عجلون ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد، لتصبح العدادات ذكية مع نهاية الشهر الجاري، وبذلك تكون محافظة عجلون أول محافظة ذكية بالكامل بالقراءة الكهربائية، تضاف إلى ثلاث مدن ذكية تم الإعلان عنها سابقا وتشمل مدن مادبا والسلط والطفيلة.

وأضاف السعايدة بأن الهيئة وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة وتحسين موثوقيتها، والمساهمة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال وسرعة معالجتها، ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية.

ووصف السعايدة، العدادات الذكية بأنها الجيل القادم (الرقمي)، من خلال تقديم منظومة آلية بدءاً من قراءة كمية استهلاك الكهرباء وحتى الفوترة وإمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، وإتاحة الفرصة للمشترك لمراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك والترشيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساعد مخططي المدن على إدارة الطلب على الكهرباء بشكل أفضل.

وأوضح المهندس السعايدة أن مجمل ما تم تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى كافة المشتركين بمختلف القطاعات تجاوز (مليون ونصف) عداد بنسبة قاربت 60% بالمئة تقريباً من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات البالغ عددها حوالي (2,5) مليون عدادا. لافتاً الى أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.

 

 

 

 


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