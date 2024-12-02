الطاقة: جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجمل ما تم تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى المشتركين بمختلف القطاعات تجاوز 1.5 مليون عداد بنسبة قاربت 60 بالمئة تقريبا من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات البالغ عددها حوالي 2.5 مليون عداد.

ولفت إلى أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.

وأكد اليوم الاثنين، إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة من قبل المشتركين بمختلف القطاعات في محافظة عجلون ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد، لتصبح العدادات ذكية مع نهاية الشهر الجاري.

وقال إن الهيئة وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة، والمساهمة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال وسرعة معالجتها، ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية.

وأضاف أن العدادات الذكية تقدم منظومة آلية بدءا من قراءة كمية استهلاك الكهرباء وحتى الفوترة وإمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، وإتاحة الفرصة للمشترك لمراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك والترشيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساعد مخططي المدن على إدارة الطلب على الكهرباء بشكل أفضل.