عطوة عشائرية بمقتل الشاب علاء البوات

وطنا اليوم:توجهت جاهة كبيرة، الاثنبن، من شيوخ ووجهاء مجلس إصلاح الطفيلة إلى ديوان آل البوات الكرام في غور فيفا، وذلك عقب حادثة مقتل الشاب علاء رجا سلمان البوات على يد أحمد عزيز فارس السوالقة.

وبدأ كبير الجاهة، الشيخ مصطفى العوران رئيس مجلس إصلاح الطفيلة، كلمته باسم الجاهة الكريمة مؤكدًا أن هذا الفعل هو سلوك فردي مستنكر من قبل الجميع، مشددًا على ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله.

كما طالب الشيخ العوران من آل البوات الكرام منح عطوة عشائرية وفقًا للأعراف العشائرية المتبعة. وجاء رد آل البوات على لسان الشيخ درويش الخليفات، حيث وافقوا على منح عطوة عشائرية لمدة 3 أشهر، مع الالتزام بشروط الجلوة العشائرية المعتمدة من وزارة الداخلية والاستشارات العشائرية في الديوان الملكي.

كما تم الاتفاق على أن يكون القضاء الأردني النزيه هو المرجع الأول والأخير في جميع التحقيقات الجنائية المتعلقة بالحادثة. وبناءً على ذلك، تم كتابة صك العطوة العشائرية بحضور كافة الأطراف المعنية، متمنين أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع وتعزيز روح التعاون بين العشائر.