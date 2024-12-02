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حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي.. وتل أبيب تتوعد

2 ديسمبر 2024
حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي.. وتل أبيب تتوعد

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أنه نفذ ردا دفاعيا واستهدف موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي بتلال كفرشوبا المحتلة في جنوب لبنان، فيما هددت إسرائيل بالرد على ما وصفته بالخرق.
وقال الحزب، في بيان، إنه استهدف موقع رويسات العلم ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت تنفيذ غارات جوية وقصفا على لبنان.
وأفاد مصدر بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة قرب مواقع عسكرية في مزارع شبعا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صاروخين دون وقوع إصابات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الجيش سيرد على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه جبل الروس، ولن يتغاضى عن أي خرق.
وقال زعيم حزب “معسكر” الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس “إذا لم نرد بقوة ضد الدولة اللبنانية فإننا سنعود إلى مرحلة المعادلات”، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن على حزب الله أن يفهم أن المعادلة قد تغيرت، وأن ما كان في الماضي لن يتكرر وعصر الاحتواء قد انتهى.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب بلدة بيت ليف في منطقة بنت جبيل، فيما استهدفت نيران الرشاشات الثقيلة بلدة يارون.
وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من الهجومين.
تأتي هذه التطورات فيما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من عواقب انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وأبلغتها بوجود خروقات إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، كما اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إسرائيل بـ”خرق فاضح” للاتفاق، ودعا لجنة المراقبة لبدء مهامها.


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