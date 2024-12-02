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حماس: مقتل 33 محتجزا إسرائيليا في غزة بسبب نتنياهو

2 ديسمبر 2024
حماس: مقتل 33 محتجزا إسرائيليا في غزة بسبب نتنياهو

وطنا اليوم:أفادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن 33 محتجزا قُتلوا في غزة، بسبب تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
وأضافت حماس، في بيان مقتضب عبر “تلغرام” أن مقتل المحتجزين وفقدان آثار بعضهم بسبب نتنياهو.
يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة بحق المدنيين لليوم 423
فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن وفدا من الحركة التقى مساء الأحد في القاهرة وفدا قياديا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.


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