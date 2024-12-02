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بوفيه مفتوح للنواب و68 متغيبا بعد وجبة الغداء

2 ديسمبر 2024
بوفيه مفتوح للنواب و68 متغيبا بعد وجبة الغداء

وطنا اليوم:قال النائب عطا الله الحنيطي في مناقشته بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين إن المواطن الأردني سئم “حد القرف” الخطابات الفارغة والتوصيفات الماسخة للحكومات المتعاقبة.
وأضاف الحنيطي، أن هذه التوصيفات والعبارات تدل على ضحالة مفكريها، مثل “عنق الزجاجة” و”الملوخية بدون رز”، و”والقادم أجمل”، و”الكعكة الصفراء”، و”لا تهاجر يا قتيبة”، و”احملوني الى عمان لأحاسب الفاسدين”، وغيرها الكثير من الافتراء والضحك على الذقون،وكأن الناس لا تعرف كذبهم ونفاقهم وفسادهم.
وبين ان “الناس تريد المساواة وعودة خدمة العلم وديوان الخدمة المدنية ووزارة التموين، فالاسعار اصبحت غولاً يأكل الاخضر واليابس”.
الى ذلك طلب رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، من الأمانة العامة تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة الثانية (المسائية).
وأكد الصفدي ضرورة تطبيق النظام الداخلي بحق أي نائب متغيب، مع التنويه إلى ذكر اسم النائب المتغيب في بداية كل جلسة.
وقال الصفدي إن النصاب القانوني تحقق في الجلسة الثانية بعد حضور 70 نائبًا، وتغيب 67 نائبًا عنها.
وأشار إلى أن أحد النواب تغيب عن الجلسة بعذر.
وأشار الصفدي إلى ضرورة احترام النائب لزملائه في المجلس الذين حضروا الجلسة منذ الصباح، مؤكدًا أن هذا النقاش يأتي في سياق خطاب الثقة، ما يستدعي احترام القواعد الشعبية والقيم البرلمانية.
ووعقد مجلس النواب جلسته الصباحية عند الساعة العاشرة اليوم الإثنين، واستمر بمناقشة الثقة حتى الساعة الثانية ظهرا، ثم خرج النواب في استراحة تخللها وجبة غداء بوفيه مفتوح، وعاد لمناقشة بيان الثقة عند الساعة الثالثة تقريبا واستمر حتى السادسة مساء، تحدث خلال الجلستين 42 نائبا.


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