المستشفى الميداني الأردني نابلس 4 يواصل تقديم خدماته الطبية

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/4، تقديم دورها الطبي والإنساني للأهل والأشقاء في مدينة نابلس.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني تتعامل مع مختلف الحالات والإصابات وتجري عمليات جراحية كبرى وصغرى، إضافة الى صرف العلاجات اللازمة”.

بدوره، بين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ 24059 حالة، منها 128 عملية كبرى و133 عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 146775 حالة مرضية.

من جانبهم، أشاد أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/4، يحتوي على عيادات طبية من مختلف التخصصات، مثل عيادة أطفال، ونسائية، وباطنية، وجراحة، وعظام، وجلدية، وعيون، وأذنية، وأسنان، وطب عام، إضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبر للأشعة والتعقيم وصيدلية وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.