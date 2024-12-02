السياحة تتسلم 10 سيارات كهربائية كهدية من كوريا

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة في المواقع السياحية والأثرية، تسلّمت وزارة السياحة والآثار 10 سيارات كهربائية حديثة مُقدمة كهدية من حكومة كوريا الجنوبية، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في دائرة الآثار العامة اليوم.

حضر الفعالية أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي وسعادة السفير الكوري في الأردن، السيد كيم بيل وو، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم الجهود المبذولة لتحسين تجربة الزوار في المواقع السياحية.

وقدم بلعاوي شكره لحكومة كوريا الجنوبية على هذه المنحة، وقال:”نحتفل اليوم بهذا الدعم الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم جهود تعزيز السياحة المستدامة والجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في الأردن، وأن هذا المشروع يأتي كجزء من التعاون الثقافي والسياحي بين الأردن وكوريا الجنوبية الذي يشمل تبادلاً نشطاً في مجالات التراث والثقافة، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل وكبار السن وغيرهم من الفئات المستفيدة من هذه الوسيلة داخل مواقعنا الأثرية و السياحية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة مريحة وشاملة لجميع الزوار،والحصول على تجربة كاملة في هذه المواقع”.

وأضاف بلعاوي في كلمة ألقاها أن لدينا العديد من المواقع الهامة ذات طبيعة فريدة وهنا لا نتحدث عن اعداد هذه المواقع وانما على ندرتها وتميزها، تعكس تنوع حضاري مادي ونوعي، لذلك ومع وجود أدوات إمكانية الوصول تتيح للزوار زيارة أكثر من موقع في اليوم الواحد بطريقة فضلى، لتكوين تجربة سياحية كاملة.

من جهته قال السفير الكوري “أن هذه المبادرة تأتي كجزءًا من التعاون الكبير بين كوريا والاردن في مجالات السياحة والثقافة. فالأردن وجهة مفضلة للعديد من الكوريين في أماكن رائعة كالبتراء و البحر الميت، والآثار الرومانية في قلعة عمان والمناظر الطبيعية الرائعة في وادي رم، وأضاف أن التبادل النشط بين بلدينا حول الثقافة هو أصل ثمين لعلاقات ثنائية أقوى وأعمق. سيساهم هذا المشروع بالتأكيد في تعزيز الصداقة والشراكة بين بلدينا”.

وأضاف السفير بأن “هذه ليست مجرد مركبات بل إنها ترمز إلى التزامنا المشترك بضمان حصول الجميع، بغض النظر عن العمر أو القدرة البدنية على إمكانية الوصول إلى عجائب التراث الثقافي الغني في الأردن والاستمتاع بها بسهولة”.

وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأن تبرع اليوم سيجعل المواقع السياحية في الأردن أكثر شمولاً وسهولة في الوصول إليها للجميع وأنا فخور جدا بأن حكومتي تساهم في هذه الجهود المهمة.

وستُخصص الوزارة هذه السيارات لعدد من المواقع السياحية والأثرية الرئيسية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات ويعزز من تجربة الزوار، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز السياحة المستدامة.