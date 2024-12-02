” جت ” و “دار الدواء” يوقعان اتفاقية لخدمة نقل الموظفين

وطنا اليوم:وقعت شركة جت للنقل التاجيري وشركة دار الدواء اتفاقية تقوم بموجبها شركة “جت” بتقديم خدمات النقل لموظفي شركة دار الدواء الاردنية، ووقع الاتفاقية عن شركة جت للنقل التاجيري الرئيس التنفيذي الدكتور خالد ذيب اللحام وعن دار الدواء الرئيس التنفيذي السيد خالد حرب.

وتمثل الاتفاقية باكورة عمل وشراكة مستمرة تقدمها شركة جت للنقل التاجيري في تطوير خدمات النقل للموظفين باعلى جودة وكفاءة ووصول آمن ومريح وعلى متن حافلات حديثة الصنع، وتسعى كل من شركة جت للنقل التاجيري وشركة دار الدواء للتعاون بدراسة عدد من الخدمات اللوجستية المطلوبة بما تمثله كلى الشركتين من جودة في اختصاص عمل كل منهما تحقيقا لتكاملية النجاح.

واكد اللحام التزام شركة جت للنقل التاجيري في بداية انطلاقها تقديم خدمات تلقى رضي الشركاء مستندة على خبرة تجاوزت الستين عاما من العمل في مجال النقل المتخصص في الاردن والذي سجلت فيه شركة “جت” الام اسما يمثل ثقة الراكب لاستخدام امثل في النقل شاكرا لشركة دار الدواء الثقة التي اوكلت من قبلهم والتي تؤكد انها شركة تسعى لاعلى مستوى لجودة الخدمة لموظفيها ولعراقة اسمها كاحدى ابرز شركات الادوية في المنطقة، وفي ذات الخصوص اشار السيد خالد حرب الى استراتيجية شركة دار الدواء لتحقيق رضى الموظفين في حصولهم على خدمات نقل أَمنة ومتقدمة تحقق التزاما ودقة في مجال عملها يستند الى توفير كل ما هو متميز تحقيقا لجودة منتجاتها المتخصصة في عالم الدواء