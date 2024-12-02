أبو صعيليك: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن

وطنا اليوم:اطلع وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، على الخدمات التي يقدمها مركز “خدمات المكان الواحد” في مقر غرفة تجارة عمان، خلال زيارته للغرفة اليوم الاثنين.

وأوضح أبو صعيليك خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن تطوير القطاع العام يعد خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص ويسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا ودعماً للقطاع الخاص.

وأكد ان هذه الزيارات تأتي ضمن جهود الحكومة الحثيثة لضمان التواصل المستمر مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بهدف تعزيز أداء هذه القطاعات والتغلب على التحديات التي قد تواجهها، والاستجابة لمطالبها بالقدر الممكن.

وبين أبو صعيليك أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتعمل على استدامة التواصل مع جميع القطاعات الاقتصادية لتقديم حلول عملية ومباشرة.

واشاد ابو صعيليك بالمركز الذي يقدم خدمات للتجار والمواطنين على حد سواء، مؤكداً أن المركز يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تسهيل حصول المواطنين والتجار إلى الخدمات الحكومية المختلفة في مكان واحد، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وأشار إلى أن هذا النوع من المبادرات يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة، مما يساهم في رفع رضا المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف الوزير، إن هذه المبادرة تواكب رؤية الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع التوجهات نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر سهولة وفاعلية.

يشار الى ان مركز خدمات المكان الواحد في غرفة تجارة عمان يتضمن مكتب كاتب العدل، مكتب دائرة الأراضي والمساحة، مكتب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الى جانب مكتب رخص مهن أمانة عمان، ومكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الى جانب مكتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومكتب عمل غرفة تجارة عمان، وخدمة عرض ودفع فواتيركم.

وأضاف أبو صعيليك، إن الحكومة تسعى إلى تطوير وتحسين آليات العمل في مختلف الدوائر الحكومية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين واصحاب العمل، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة بمعالجة أي تحديات أو مشاكل قد تطرأ في تقديم هذه الخدمات، مع العمل المستمر على تحسين جودتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وعبّر عن دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد على أن الحكومة تسعى باستمرار لتطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع التركيز على تطوير الأنظمة والعمليات الداخلية لتكون أكثر شفافية وكفاءة، لافتا الى أن الوزارة تسعى الى توفير بيئة عمل مرنة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، وهو ما يساهم في تحقيق رضاهم عن الأداء الحكومي.

وأعرب أبو صعيليك عن استعداد الحكومة لدعم المشاريع التي تسهم في تطوير القطاع العام وتحقيق المزيد من التحسينات في الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية في التعامل مع قضاياهم.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الغرفة تضع في أولوياتها التعاون مع الحكومة في سبيل إيجاد بيئة اقتصادية داعمة للتجارة والاستثمار.

واكد استمرار التواصل بين الوزارة والغرفة في المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.