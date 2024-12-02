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مصادر: القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق حلب

2 ديسمبر 2024
مصادر: القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق حلب

وطنا اليوم:قال مصدران من الفصائل السورية وأحد السكان، الإثنين، إن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة حلب، بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة.
وذكر المصدران أن الاتفاق على الانسحاب من الشيخ مقصود وبستان الباشا ومناطق أخرى في مدينة حلب، يسمح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الأكراد.
والأحد سيطرت فصائل مسلحة على مدينة تل رفعت الاستراتيجية شمالي سوريا، بعدما كانت في أيدي القوات الكردية، في هجوم منفصل عن ذلك الذي شنته هيئة تحرير الشام على مدينة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقع تل رفعت في جيب تسيطر عليه القوات الكردية، وتحيط به مناطق تسيطر عليها الفصائل المسلحة والجيش السوري.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بشن هجوم على هذا الجيب، في إطار الصراع بين أنقرة والقوات الكردية.
وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها الأحد على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، لتصبح بذلك خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب عام 2011.


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