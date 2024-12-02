أورنج الأردن ترعى مسابقة SHEHacksالأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز مهارات المبدعات في مجال الأمن السيبراني

وطنا اليوم:أصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي، في هذا الإطار وانطلاقاً من الحاجة إلى تمكين المواهب في هذا القطاع الهام، قدمت أورنج الأردن رعايتها لمسابقة SHEHacks الأولى من نوعها في الإقليم والتي نظمتها شركة الدائرة الخضراء لحلول الأمن السيبراني.

وهدفت المسابقة، التي أتاحت الفرصة للمشاركات لتطوير مهاراتهن في مجال التشفير والهندسة العكسية وتطبيقات الويب والاختراقات وغيرها، ما يمكنهن من الاستجابة للهجمات السيبرانية التي تتطور كل يوم بصورة غير مسبوقة، إلى زيادة عدد المواهب خصوصاً من النساء في المجالات الحيوية في قطاع التكنولوجيا.

وعقد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزات في المسابقة التي اتسمت بطابع مثير، من خلال دعوة المشتركات إلى حل ألغاز مختلفة متعلقة بالأمن السيبراني عبر تحديات متعددة، تحت رعاية القائم بأعمال السفير الهولندي في المملكة، بيير دي فريس. كما كان الإعلان بمثابة بداية لرحلة جديدة من مشهد معزز للأمن السيبراني في المملكة خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الأردن والمتمثلة في الافتقار إلى المواهب في هذا المجال فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشابات.

وخلال الحفل تم الإعلان عن الفائزين المتمثلين في فريق Pink panthers من جامعة عمان العربية في المركز الأول، وفريق K3rn3l Qu33ns من جامعة الزيتونة في المركز الثاني، وفريق Alien$irenix من جامعة عمان العربية في المركز الثاني مكرر، وفي المركز الثالث فريق Pink Byte من جامعة البلقاء التطبيقية، وفي المركز الثالث مكرر فريق s1r3ns من جامعة الأميرة سمية.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تضمنت مراحل متعددة شملت تدريباً عبر الإنترنت لإثراء مهارات المشاركات، أعقبها مسابقة تمهيدية عقدت إلكترونياً أيضاً، ومن ثم توزيع الجوائز لتكريم الفائزات اللواتي سيسهمن في تعزيز قطاع الأمن السيبراني في الأردن.

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