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الخشمان مهاجماً الصفدي: ممازحتك ليست في مكانها

2 ديسمبر 2024
الخشمان مهاجماً الصفدي: ممازحتك ليست في مكانها

وطنا اليوم:رد الكابتن محمد الخشمان على “ممازحة” رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لنجله النائب زهير الخشمان عقب انتهاء كلمته عندما قال له:” سيارتك أحسن من سيارة دولة الرئيس”.
وقال الكابتن الخشمان: “سيارة ابني من ماله الخاص وتعب السنين وعمل القطاع الخاص يا صفدي مش من أموال الدولة”.
وأضاف الخشمان: “شكرا للممازحة اللي مش بمكانها”.
كان النائب زهير الخشمان، طالب خلال كلمته تحت قبة البرلمان، الاثنين، من رئيس الوزراء تقليص رواتب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ليبدأ الإصلاح الحقيقي وفق ما قاله الخشمان.
وقال الخشمان: ” الإصلاح يبدأ من رئيس الوزراء وأعضاء الطاقم الوزاري وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بتقليص الرواتب الكبيرة، والسيارات الفارهة، والتأمين الصحي المميز، ومخصصات السفر، ودورات المستشارين”.
وأضاف: “من هنا نقنع المواطن، ونعيد ثقة المواطن بنا التي وللأسف تنهار شيئاً فشيئاً.. فمن هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي”.
ليرد عليه الصفدي ممازحاً:” سيارتك أحسن من سيارة دولة الرئيس”.


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