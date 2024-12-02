خلال لقاء مدير الغذاء والدواء ..الجغبير يشيد بتسهيل اجراءات التسجيل والتصدير للمنتجات الغذائية والدوائية الأردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، مشيدا بجهود المؤسسة في حل القضايا التي تواجه الشركات الصناعية، وتعاونها مع الشركات الصناعية فيما يتعلق باجراءات التسجيل.

وثمّن الجغبير، خلال لقائه مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الاردن الدكتور فادي الأطرش ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، التطور الكبير في عمل المؤسسة، والذي أهلها للحصول على جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، وكذلك حصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لعام 2024، ضمن فئة المؤسسات في القطاع الصحي والرقابة الصحية، مشددا على ضرورة تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية، لما له من اثر كبير في الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

من جهته أكد الدكتور مهيدات حرص المؤسسة على دعم تنافسية الصناعات الأردنية، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير لهذه المنتجات، مشددا على ان المؤسسة العامة للغذاء والدوء هي الجهة الوحيدة المختصة بحسب القانون بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة.

وأكد مهيدات على ان المؤسسة وفي إجراءاتها، تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها وكذلك تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الاردن وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ان يكون الأردن مركزا لهذه الصناعات في المنطقة.

وجرى في نهاية اللقاء تكريم الدكتور مهيدات تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير العمل بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء