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الخشمان لحسان: الإصلاح يبدأ بتقلص رواتبنا ورواتبكم

2 ديسمبر 2024
الخشمان لحسان: الإصلاح يبدأ بتقلص رواتبنا ورواتبكم

وطنا اليوم:طالب النائب زهير الخشمان، خلال كلمته تحت قبة البرلمان، الاثنين، من رئيس الوزراء تقليص رواتب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ليبدأ الإصلاح الحقيقي وفق ما قاله الخشمان.
وقال الخشمان: ” الإصلاح يبدأ من رئيس الوزراء وأعضاء الطاقم الوزاري وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بتقليص الرواتب الكبيرة، والسيارات الفارهة، والتأمين الصحي المميز، ومخصصات السفر، ودورات المستشارين”.
وأضاف: “من هنا نقنع المواطن، ونعيد ثقة المواطن بنا التي وللأسف تنهار شيئاً فشيئاً.. فمن هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي”
وبين الخشمان ان المسؤولية الآن تقع على “الحكومة الحالية” لتحويل العجز إلى بداية جديدة من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تعالج الاسباب لا الاعراض، وان الشعب الاردني ينتظر منكم خطوات جرئية وقرارات عملية تنهي دوامة العجز.
وطالب الخشمان الحكومة بوضع موازنات مجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى وعدم ترحيلها لحساب الحكومة من اجل تنفيذها، اضافة الى ان الاستثمار في القطاعات الحيوية يعد امرا حتميا للخروج من الركود الاقتصادي دون اصلاح جذري للبيئة التشريعية والتنظيمية.


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