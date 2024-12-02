بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

جوارديولا: لم أتوقع تصرف جماهير ليفربول

2 ديسمبر 2024
جوارديولا: لم أتوقع تصرف جماهير ليفربول

وطنا اليوم:تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن خسارة فريقه أمام ليفربول بهدفين نظيفين في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيدًا بأداء خصمه ومعبّرًا عن دهشته من تصرفات جماهير “الريدز”.
وفي تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس، قال جوارديولا:
“في أول 15-20 دقيقة كان من المستحيل إيقافهم. بدأوا بقوة كبيرة، حاولنا فرض أسلوبنا من خلال التمريرات، لكن دفاعهم كان صلبًا جدًا”. وأضاف: “استحقوا الهدف الأول، لكننا قدمنا شوطًا ثانيًا أفضل بكثير، رغم أننا لم نشكل تهديدًا حقيقيًا. ليفربول فريق قوي في كلا الجانبين”، وعن أداء لاعبيه، قال جوارديولا:
“أشكر اللاعبين على التزامهم. لعب دي بروين وجريليش ودوكو دقائق جيدة، وأظهر برناردو وريكو لويس جهدًا كبيرًا. ناثان آكي كان استثنائيًا أمام أحد أفضل اللاعبين في العالم، محمد صلاح”.
وأكد المدرب الإسباني أنه رغم الخسائر المتتالية، ما زال لديه إيمان كبير بفريقه:
“سنبدأ من جديد ونحاول التحسن. لدينا لحظات صعبة، ولكننا نعمل على إيجاد الحلول، وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم”.

دهشة من جماهير آنفيلد
وعن الهتافات التي طالبت بإقالته من جماهير ليفربول، قال جوارديولا:
“في البداية ظننت أن هذه الهتافات قد تنبع من ملاعب أخرى، لكنها وصلت إلى آنفيلد أيضًا. لم أتوقع ذلك منهم، خاصة بعد المعارك الكبيرة التي خضناها سويًا”.

وأردف بابتسامة:
“لقد هتفوا عند 2-0، وليس عند 1-0! ربما كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ وقت طويل. أفهم الأمر، إنه جزء من اللعبة، وأحترمهم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

12:11

53.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

12:06

بدء العمل بخدمة الموافقة على المركبات الكهربائية المستعملة إلكترونياً

12:01

الجنايات تحكم بالإعدام على قاتل والدته في الكرك

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله