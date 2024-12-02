جوارديولا: لم أتوقع تصرف جماهير ليفربول

وطنا اليوم:تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن خسارة فريقه أمام ليفربول بهدفين نظيفين في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيدًا بأداء خصمه ومعبّرًا عن دهشته من تصرفات جماهير “الريدز”.

وفي تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس، قال جوارديولا:

“في أول 15-20 دقيقة كان من المستحيل إيقافهم. بدأوا بقوة كبيرة، حاولنا فرض أسلوبنا من خلال التمريرات، لكن دفاعهم كان صلبًا جدًا”. وأضاف: “استحقوا الهدف الأول، لكننا قدمنا شوطًا ثانيًا أفضل بكثير، رغم أننا لم نشكل تهديدًا حقيقيًا. ليفربول فريق قوي في كلا الجانبين”، وعن أداء لاعبيه، قال جوارديولا:

“أشكر اللاعبين على التزامهم. لعب دي بروين وجريليش ودوكو دقائق جيدة، وأظهر برناردو وريكو لويس جهدًا كبيرًا. ناثان آكي كان استثنائيًا أمام أحد أفضل اللاعبين في العالم، محمد صلاح”.

وأكد المدرب الإسباني أنه رغم الخسائر المتتالية، ما زال لديه إيمان كبير بفريقه:

“سنبدأ من جديد ونحاول التحسن. لدينا لحظات صعبة، ولكننا نعمل على إيجاد الحلول، وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم”.

دهشة من جماهير آنفيلد

وعن الهتافات التي طالبت بإقالته من جماهير ليفربول، قال جوارديولا:

“في البداية ظننت أن هذه الهتافات قد تنبع من ملاعب أخرى، لكنها وصلت إلى آنفيلد أيضًا. لم أتوقع ذلك منهم، خاصة بعد المعارك الكبيرة التي خضناها سويًا”.

وأردف بابتسامة:

“لقد هتفوا عند 2-0، وليس عند 1-0! ربما كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ وقت طويل. أفهم الأمر، إنه جزء من اللعبة، وأحترمهم”.