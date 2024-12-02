ميليشيات موالية لإيران تدخل سوريا لمساندة جيش الاسد

وطنا اليوم:قال مصدران في جيش النظام السوري إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا، الليلة الماضية، من العراق، وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات جيش النظام التي تقاتل قوات المعارضة.

وذكر مصدر كبير في جيش النظام السوري لرويترز أن عشرات من مقاتلي قوات “الحشد الشعبي” العراقية المتحالفة مع إيران عبَروا أيضاً من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

وتابع: “هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال”، مضيفاً أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل “كتائب حزب الله” العراقية و”لواء فاطميون”.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين من فصائل شيعية إلى سوريا خلال الحرب الأهلية، والتي ساهمت، مع روسيا بقواتها الجوية، في تمكين بشار الأسد من سحق قوات المعارضة واستعادة معظم الأراضي التي سيطرت عليها.

ووفقاً لمصدرين آخرين في الجيش، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم قوات المعارضة، في الأيام القليلة الماضية، ساهم في التراجع السريع لقوات النظام السوري وانسحابها من مدينة حلب.

وتتمتع الفصائل المتحالفة مع إيران، بقيادة جماعة “حزب الله” اللبنانية، بحضور قوي في منطقة حلب.

كما كثفت إسرائيل، في الأشهر القليلة الماضية، من ضرباتها على القواعد الإيرانية في سوريا، بينما نفذت حملة في لبنان تقول إنها أضعفت جماعة “حزب الله” وقدراتها العسكرية.