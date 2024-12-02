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وزارة الزراعة: لا حالات غش في مهرجان الزيتون الوطني

2 ديسمبر 2024
وزارة الزراعة: لا حالات غش في مهرجان الزيتون الوطني

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن نتائج فحوصات مختبر زيت الزيتون الموجود في مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين أظهر أن 61% من فحوصات الزيت هي بكر ممتاز، و35% من الفحوصات هي من الزيت البكر والزيت العادي، لافتا النظر إلى أنه لا توجد حالات غش في الزيت.
وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة تقوم بمتابعة حثيثة لزيت الزيتون ممثلة بأذرعها الثلاثة البحثي والإقراضي والتعاوني عبر مختبر فحص الزيت وفرق الفحص الحسي ومندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس على مدار الساعة في المهرجان.
وأشار الحنيفات أن ما تقوم بها الوزارة جعل من مهرجان الزيتون مكان ثقة للمستهلكين لشراء زيت الزيتون من أرض المهرجان.
وبين الحنيفات أن 20% من استهلاك العاصمة عمان من زيت الزيتون تكون من خلاله، حيث أصبح منصة بيع موثوقة لزيت الزيتون والمواد الغذائية بأشكالها المختلفة.


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