زهدي جانبيك يكتب: خطاب الثقة 5291 كلمة

كتب زهدي جانبيك :

افتتح رئيس مجلس النواب ابو زيد موسم سوق عكاظ في العبدلي (وسُمّي بعكاظ لاجتماع العرب فيه كل سنة، فيعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة والتناشد: أي يُدعك ويُعرك، وفلان يعكظ خصمه بالخصومة أي يمعكه) …

وقد كانت العرب تمكث فيه 20 يوما ثم تقيم 10 ايام في سوق مجنة وتتبعها ب 8 ايام في سوق ذي المجاز… ثم تذهب لتتوب مما قالت وتكمل حجها.

وكذا عربنا سيمعكون الحكومة ويدعكونها ويعركونها ويعكظونها ويشبعوننا مفاخرة وتناشدا وانشادا وهم يتنقلون ما بين اسواق الرابع، والجندويل، والعبدلي، ودابوق لأيام معدودات قبل ان يتوجهوا الى القبة ليتوبوا ويستغفروا ويتموا حجهم بمنح الثقة للحكومة، ويعودوا الى اهلهم سالمين غانمين وقد اشبعوا الحكومة عكظا … وتفوز الحكومة بالإبل. … على موعد لقاء قريب في سوق المقايضة ما بين اثمان الثقة وغنائم الموازنة…

وكان الحاج ابو جاد رئيس الحكومة قد القى اولى القصائد اليوم ورمى قفاز التحدي بعد ان “حذره كثيرون من رفع سقف التوقعات”…ولكنه تحداهم…ورفع.

فماذا قال بخطابه؟

من حيث الشكل: كان الالقاء ممتازا من حيث اللغة والالقاء والمحسنات الحماسية،

ولأن الكمال لله وحده، انصحه بالانتباه الى حرفي “الضاد” و ” الظاء” عند القاء قصيدة الرد على الرد والشكر على الثقة التي تعتبر تحصيل حاصل دونما حاجة الى اسواق الكلام.

اما من حيث المضمون: دولة الحاج ابو جاد ضامن البقاء لمدة اربع سنوات وربط مشاريع حكومته بمدة اربع سنوات حيث ذكر هذه المدة 10 مرات خلال كلمته… منها 6 مرات معرفة ب “ال” التعريف “الاربع سنوات” اي أنه يحدد الاربع سنوات القادمة للانجاز…

بينما ، بالمقابل الحاج ابو هاني لم يتنازل عن 10 سنوات…وعندما قلنا لهم أين المليون وظيفة التي وعدت بها ، قال: قابلوني سنة 2033 ….

ولكن دولة ابو جاد ابقى الباب مواربا للهرب او التمديد فربط بعض مشاريعه بمرور “خمس” سنوات وليس 4 سنوات في 6 مرات كما هو مبين في المواضع التالية:

– التوسُّع في خدماتِ الصَّرفِ الصحِّي خلال السَّنوات الخمسِ المقبلةِ.

– لتطويرِ قطاعِ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصولاً إلى 4.7 بالمئة بعد خمسِ سنوات.

– ستدعمُ الحكومةُ 250 شركةً ناشئة خلالَ السَّنواتِ الخمسِ المقبلة.

– تغطية الشَّاملة للمواطنينَ بالتأمين الصحي خلال خمسِ سنوات.

– خلالَ السنواتِ الخمسِ المقبلة، يستهدفُ بناء أكثر من 500 مدرسةٍ.

– وسيتواصلُ هذا البرنامجُ (التدريب) للسنواتِ الخمس المقبلة، بحيث يتمُّ تدريبُ ستينَ ألفَ معلِّم ومعلِّمة.

وبعيدا عن الخطابات الانشائية الخالية من البرامج والالتزامات الزمنية، وهذا ما لن اعلق عليه فقد التزم الحاج ابو جاد بما يلي ضمن فترات محددة مبينة بكل بند:

اولا: التزامات الحكومة السنة القادمة:

1. حوار وطني لتعديل قانون البلديات ومجالس المحافظات وتقديم مشروع القانون. 2. تعديل قانون العقوبات واصول المحاكمات. 3. رفع الحد الادنى للاجور. 4. توقيعِ اتفاقيةِ الإغلاقِ المالي لمشروعِ الناقل الوطني والبدء بتنفيذ المشروع قبل نهاية العام. 5. البدء بتنفيذ ثمانيةَ عشرَ مشروعاً من مشاريعِ وخدماتِ الصرفِ الصحي . 6. رفع سوية النفل العام بين العاصمة والمحافظات من خلال مشاريع استراتيجية يعلن عنها خلال شهور. 7. إعدادِ قانونٍ جديد للغازِ الطبيعي وتقديمه للبرلمان. 8. إنهاء العملَ بمشروعِ إيصالِ الغاز الطبيعي لمدينةِ القويرة الصناعية العامَ المقبل. 9. بدء تنفيذِ مشروعِ إيصالِ الغازِ الطبيعي لمدينتيّ الروضة في معان والموقَّر الصناعيتين والانتهاءِ منهُ في عام 2027. 10. استقبالَ خمسة ملايين ونصف المليون سائح، وتحقيقَ إيراداتٍ في الدخلِ السياحي بقيمة خمسةِ ملياراتٍ و500 مليون دينار. 11. بدءِ تنفيذِ إنشاءِ منتجعٍ بيئي متكامل المرافق سيُنجَزُ في عام 2026 في مدينةِ جرش الأثريَّة. 12. تعزيزِ نموِّ قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بمعدَّلٍ سنوي يصلُ إلى 13%. 13. إنشاءَ ثمانيةِ مصانع للتصنيع الغذائي. 14. زراعة مليون شجرة. 15. انتاج ثلاثةَ ملايينَ شجرةٍ سنوياً. 16. إطلاقِ صندوقٍ تأميني جديد لمشتركي الضمانِ الاجتماعي من غير الخاضعينَ للتأمين الإلزامي. 17. العمل في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، ليبدأ باستقبالِ المراجعينَ قبل نهايةِ العامِ المقبل، وبسعة (566) سريراً. 18. بدءَ الدراساتِ الخاصة بتوسعةِ مستشفى جرش، خلالَ الأشهر المقبلةِ. 19. إنشاءِ 9 مراكز صحيَّة خلالَ العام المقبل. 20. تدريب أكثر من 27 ألفاً من كوادر وزارةِ الصحة لعام 2025. بمعدل 74 موظف يوميا بما فيه ايام الجمعة. 21. رفع مخصَّصاتِ صندوقِ دعمِ الطَّالب الجامعي لتصبح 30 مليون دينار. 22. اضافة 15 الف اسرة جديدة للاستفادة من صندوف المعونة الوطنية. 23. افتتاحِ تسعِ وحدات للتدخُّل المبكِّر للأطفالِ ذوي الإعاقة في عددٍ من محافظاتِ المملكة. 24. بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ. 25. افتتاح ثلاثينَ مدرسةٍ جديدة، وتنفيذِ 50 مشروعاً لإضافات صفيَّة، وبناء 142 غرفةَ رياضِ أطفال العام المقبل. 26. تدريب اثني عشرَ ألف معلِّمٍ ومعلِّمةٍ. بمعدل 33 معلما ومعلمة يوميا بما فيها ايام الجمعة. 27. تجهيزِ الخطط المتكاملةِ للمراحلِ الأولى من المدينة الجديدة. 28. إطلاقَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ المحدَّثةِ للحمايةِ والرعايةِ الاجتماعيةِ. 29. وضعُ برامجَ تدريبيةٍ نوعيِّةٍ لقُرابةِ ألفِ منتفع، تركِّزُ على احتياجاتِ سوقِ العمل.

ثانيا: التزامات الحكومة خلال السنتين القادمتين:

1. التوسع بإنشاءِ حفائرَ وسدودٍ ترابيةٍ بسعةِ مليون و250 ألف متر مكعب. 2. استكمالِ الدراسات الخاصة بإنتاجِ الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. 3. سيقدِّمُ صندوقُ دعم الصناعة، الدَّعمَ لأكثر من 200 شركة صناعية. 4. البدءَ بطرحِ عطاءاتٍ لتنفيذِ مشاريعَ للطاقة الشمسية باستطاعة 200 ميجاواط عام 2026. 5. دعمَ أكثرِ من 100 شركةٍ صناعية عبرَ محورِ دعمِ الصادرات. 6. توسعةِ وتحديثِ 60 مركزاً صحياً في مختلفِ محافظات المملكة. 7. استقطاب وتعيين ما يزيدُ عن (1800) طبيبٍ وممرِّض من مختلف التخصُّصات، في القطاع الصحِّي. 8. استكمال تدريب 24 الف معلم ومعلمة. 9. زراعة مليون شجرة جديدة. ليصبح عدد الأشجار المزروعة 2 مليون شجرة. 10. انتاج 3 ملايين شجرة جديدة من مشاتل وزارة الزراعة. لتصبح الأشجار المنتجة 6 ملايين شجرة. 11. انشاء 8 مصانع اضافية للتصنيع الغذائي. لتصبح المصانع الجديدة 16 مصنع. 12. تعزيزِ نموِّ قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بمعدَّلٍ سنوي يصلُ إلى 13%. 13. بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ. 14. تأهيلَ مبنى العياداتِ الخارجية في مستشفى الكرك، والبدءَ بمشروع مستشفى مأدبا الجديد.

ثالثا: التزامات الحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة:

1. طرحِ عطاءاتٍ لتنفيذِ مشاريعَ إنتاج طاقة باستطاعة 100 ميجاواط لطاقةِ الرياح عام 2027، ورفعَ استطاعةَ أنظمةِ الطاقة المتجدِّدةِ إلى 3000 ميجاواط في نهاية عام 2027، 2. إنشاءَ ثمانيةِ مصانع للتصنيع الغذائي. لتصبح المصانع الجديدة 24 مصنع غذائي. 3. زراعة مليون شجرة جديدة لتصبح 3 ملايين شجرة. 4. انتاج 3 ملايين شجرة جديدة من مشاتل وزارة الزراعة. لتصبح 9 ملايين شجرة. 5. استكمال تدريب 36 الف معلم ومعلمة. 6. تعزيزِ نموِّ قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بمعدَّلٍ سنوي يصلُ إلى 13%. 7. بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ.

رابعا: التزامات الحكومة خلال السنوات الاربعة القادمة:

1. استكمال مشروع الناقل الوطني بهدف تأمينِ 300 مليونِ مترٍ مكعبٍ من المياه المُحلَّاةِ من العقبة، تعزيزاً لأمننا المائي. 2. استكمال تدريب 48 الف معلم ومعلمة. 3. بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ. 4. تعزيزِ نموِّ قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بمعدَّلٍ سنوي يصلُ إلى 13%. 5. انتاج 3 ملايين شجرة جديدة من مشاتل وزارة الزراعة. لتصبح 12 مليون شجرة. 6. زراعة مليون شجرة جديدة لتصبح 4 ملايين شجرة. 7. إنشاءَ ستة مصانع جديدة للتصنيع الغذائي. لتصبح 30 مصنع غذائي جديد. 8. تقليلِ نسبةِ الفاقد من المياه وصولاً إلى توفير 5 – 7 مليون متر مكعب سنوياً خلالَ السنوات الأربع المقبلة. 9. إنشاء آبارٍ تجميعيةٍ لمياه الأمطار في محافظات الجنوب للوصول إلى توفير 3 ملايين متر مكعب خلال السنوات الأربع المقبلة. 10. توجيهِ ما يلزَمُ من استثمارٍ لاستغلالِ كمياتِ الغازِ الموجودةِ خلال السَّنوات الأربعِ المقبلة لمضاعفَةِ الإنتاج. 11. زيادةَ نِسَبِ مساهمة القطاع السياحي في الناتجِ المحلي الإجمالي من 13.3 بالمئة حاليَّاً لتصلَ إلى 15 بالمئة. 12. مضاعفةِ مساهمة القطاع الزراعي في الناتجِ المحلي خلالَ السنواتِ الأربعِ المقبلة. 13. زيادةِ فرصِ التشغيل عبرَ التَّدريبِ والمشاريعِ الإنتاجيَّةِ والتَّعاونيَّاتِ الزِّراعيَّةِ لعشراتِ الآلافِ من فرصِ العملِ التراكميَّة ما بين عاميّ 2025 – 2028. 14. استكمال إنشاءَ ثلاث روافع للتَّصنيع الزِّراعي تقدِّمُ خدمات التَّبريدِ والتَّعبئة والتَّغليف. 15. توفيرِ فرصِ تدريبٍ مدفوعةَ الأجر ل 15 ألفَ متدرِّب ومتدرِّبة على المهنِ الزِّراعية واستخدامِ التكنولوجيا الزراعيةِ الحديثة وتقنياتِ توفيرِ المياه. 16. زيادة حجمَ التمويلِ السنوي من 55 مليون دينار عام 2024 لتصلَ إلى 80 مليونَ دينار عام 2028، تشملُ المنحَ والقروضَ الميسَّرة. 17. زيادة عدد المستفيدين من الصندوقٍ التأميني الجديد لمشتركي الضمانِ الاجتماعي من غير الخاضعينَ للتأمين الإلزامي، لتشملَ مليونيّ مستفيد. خلال عاميّ 2027 و2028. 18. ضبطِ نموِّ الدَّينِ العام للنَّاتجِ المحلِّي الإجمالي، وتخفيضِ هذه النِّسبةِ من 90%، ، لتصلَ إلى 80% في عام 2028 .

خامسا: التزامات الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة:

1. تعزيزِ نموِّ قطاع الاتصالات ونكنلوجيا المعلومات بمعدَّلٍ سنوي يصلُ إلى 13 بالمئة؛ لزيادةِ مساهمته في الناتجِ المحلي الإجمالي من 2.9 بالمئة وصولاً إلى 4.7 بالمئة بعد خمسِ سنوات. 2. ستدعمُ الحكومةُ 250 شركةً ناشئة خلالَ السَّنواتِ الخمسِ المقبلة. 3. رفعِ الطَّاقة الإنتاجيَّة لمشاتلِ وزارة الزِّراعة لتنتجَ ثلاثةَ ملايينَ شجرةٍ سنوياً. لتصبح 15 مليون شجرة جديدة. 4. استكمال التَّغطيةِ الصحيةِ الشاملة لمشتركي الضمانِ الاجتماعي من غير الخاضعينَ للتأمين الإلزامي لنصلَ للتغطية الشَّاملة للمواطنينَ. 5. استكمال بناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحدِّ من الاكتظاظِ، والتخلُّصِ من نظامِ الفترتين. 6. استكمال تدريب 60 الف معلم ومعلمة.

سادسا: التزامات الحكومة غير المحدودة بوقت محدد:

1. تأهيلِ وبناء محطات تنقيةِ مياه عادمة جديدة وبكلف تتجاوز 350 مليون دينار. 2. ربطِ ميناءِ مَعان البرِّي بشبكة السِّككِ للعقبة. 3. تنفيذِ أعمالِ توسعةِ وتحديثِ مستشفيات الأمير فيصل في الزرقاء، والأميرة إيمان في البلقاء. 4. استكمالِ الأعمال في مستشفياتِ معانَ والمفرق والأمير حسين في البقعة، وتوسعةِ وإعادةِ تأهيل عدّةِ أقسامٍ في مستشفيات البشير والدكتور جميل التوتنجي وعمَّان الميداني.

همسة باذن الحاج ابو جاد: عند تكليف الملقي كلفك الملك بايصال رسالة الى مدير المخابرات ودولة الملقي وقمت حينها دولتك بالمطلوب. وتواصلت حينها مع دولتك موضحا انني اتواصل ناصحا ولا ابتغي جزاء ولا شكورا …واتصلت إليك رسالة.

اليوم اكرر النصيحة باسلوب مختلف قليلا … فانت المعني بالنصيحة هذه المرة…

دولتك اعتقد انك كبرت حجرك … وانك لن تضرب به لان من كبر حجره ما ضرب … واعتقد ان مستشاريك قد جعلوك تبالغ كثيرا حتى بلعت منجلا كما يقال … وانت تعرف قصة الواوي والمنجل.

من حيث المبدأ اتمنى لك التوفيق والنجاح ولك كل الدعم ….