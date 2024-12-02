وزارة الزراعة: 61% من فحوصات مختبر الزيت في مهرجان الزيتون هي بكر ممتاز

وطنا اليوم_صرح وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أن 61% من نتائج فحوصات مختبر الزيت المتواجد في مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية هي بكر ممتاز، و35% من الفحوصات هي من الزيت البكر و الزيت العادي ،ولا يوجد حالات للغش.

وقال الحنيفات أن المتابعة الحثيثة من قبل وزارة الزراعة ممثله باذرعها الثلاث البحثي والاقراضي والتعاوني عبر مختبر فحص الزيت وفرق الفحص الحسي ومندوبي المؤسسةالعامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقايسس و على مدار الساعة في مهرجان الزيتون الوطني جعلت من المهرجان مكان ثقة للمستهلكين لشراء زيت الزيتون من أرض المهرجان حيث أن 20% من استهلاك العاصمة عمان من أرض المهرجان، حيث أصبح منصة بيع موثوقة لزيت الزيتون والمواد الغذائية بأشكالها.