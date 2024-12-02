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روسيا تقرر إقالة قائد قواتها في سوريا

2 ديسمبر 2024
روسيا تقرر إقالة قائد قواتها في سوريا

وطنا اليوم_أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، قضى على ما لا يقل عن (300) مسلح خلال اليوم الأخير.

 

وقال إغناسيوك: “يتصدى الجيش العربي السوري لهجمات المسلحين بمساعدة القوات الجوية الروسية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات بالصواريخ والقذائف على مراكز تجمع المسلحين ونقاط التحكم والمستودعات ومواقع المدفعية. وتم القضاء على أكثر من 300 مسلح”.

 

وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عملية التصدي للعدوان مستمرة.

 

 

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية. وأكدت فيه أن القوات السورية المسلحة “تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للمسلحين في مختلف المناطق”.

 

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية “ردع العدوان”.


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