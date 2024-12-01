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عاجل – حسان : نعمل على كل ما أعلناه والتزمنا فيه بأقصى طاقتنا

1 ديسمبر 2024
عاجل – حسان : نعمل على كل ما أعلناه والتزمنا فيه بأقصى طاقتنا

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، إنه قدم البيان الوزاري للحكومة طلباً لثقة مجلس النواب، مرتكزين على رؤية واضحة وطموحة بأهداف وبرامج محددة.

 

وأضاف حسان، عبر إنستغرام، “عملنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية”.

 

وتابع “نعمل على كلّ ما أعلنّاه والتزمنا فيه بأقصى طاقتنا، مدركين تماماً أنّ قرارات اليوم لا تُؤجل، وأن عملَ اليوم يرسم المستقبل”.


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