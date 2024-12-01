بعد الأجواء شديدة البرودة.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع في الأردن

وطنا اليوم:تشير مخرجات الخرائط الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في المملكة خلال الأيام الأولى من شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، مع غياب تأثير المنخفضات الجوية والكتل الهوائية الباردة والرطبة عن المنطقة.

وأوضح خبراء “طقس العرب” أن الأنظمة الجوية الحالية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تدفع الكتل الهوائية الباردة نحو وسط وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، بفعل تركُّز المرتفع الجوي غرب أوروبا ووسط المحيط الأطلسي، مما يترك المنطقة تحت كتل هوائية ادفأ من المعتاد وقليلة الرطوبة

وتوقع المختصون أن تستمر الأجواء المستقرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل. ويسود طقس خريفي بارد نسبياً في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق، مع برودة لافتة خلال الليل وساعات الصباح الباكر .