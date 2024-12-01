المومني: ندافع عن مصالح الأردن بإقامة دولة فلسطينية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الإعلام العربي معني بتقديم خطاب سياسي إعلامي يجذب الرأي العام العالمي ليناصر عدالة القضية الفلسطينية، ويسلط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية.

وبين المومني أهمية استمرار الإعلام العربي في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإمعانه في انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف الأمر الذي يُعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار المومني خلال لقائه الضيوف العرب المشاركين في مهرجان الأردن للإعلام العربي، اليوم الأحد في وزارة الاتصال الحكومي، إلى أن القضية الفلسطينية تُعد القضية المركزية الأولى للمملكة، مؤكداً أن الأردن يفخر بأنه في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في هذا الصدد” نحن ندافع عن هذه القضية العادلة انطلاقاً من واجب الأردن القومي والتاريخي والإنساني والديني، وأيضاً للدفاع عن مصالح المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وفقاً للقرارات الأممية”.

وأكد المومني أن الأردن مستمر بموقفه الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام.

ولفت إلى أهمية أن تكون القضية الفلسطينية على رأس النقاش العربي في المنصات الرقمية، بهدف الاستمرار في تكريس ودعم هذه القضية العادلة أمام الرأي العام العالمي.

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي، الدكتور أمجد القاضي، إن الدورة الحالية من المهرجان حملت عنوان ” نصرة فلسطين”، وسلطت الضوء من خلال جلساتها على معاناة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأكد القاضي أن الأردن كان وما يزال داعماً للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والعربية، مشيراً في هذا الصدد إلى المواقف العربية الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية.

من جانبه، أشاد المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير الدكتور أحمد عساف، بجهود الأردن الكبيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وأكد الضيوف العرب أهمية موقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، ودور جلالته المهم والحيوي في أن يكون الأردن جسراً دولياً وممراً للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشاروا إلى أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وخصوصاً في قطاع غزة.

ولفتوا إلى أهمية مهرجان الأردن للإعلام العربي وما تضمنه من جلسات وأوراق نقاشية قدمت حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومأساة الأطفال والمرأة في فلسطين.

وحضر اللقاء الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق صالح المطلق، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير الدكتور أحمد عساف، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدكتورة علا عوض، والمفكر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان من العراق، والأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت سعد العنزي، ووزير الإعلام العُماني الأسبق الدكتور عبد المنعم الحسني، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي الدكتور أمجد القاضي